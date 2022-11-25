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АНАЛІТИКА

Канадські військові фахівці розпочали навчання українських саперів у Польщі - міністр оборони

 

Близько 40 фахівців збройних сил Канади розпочали перший курс навчання для українських саперів, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Сьогодні близько 40 членів збройних сил Канади почали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі. Навчання зосереджено на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухових речовин та їх використанні для знесення", - написала Ананад у твіттері.

Вона зазначила, що здобуті українськими фахівцями навички допоможуть рятувати життя українців та продовжити захист своєї країни.

"Канада підтримує Україну, оскільки її героїчні збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", - наголосила міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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