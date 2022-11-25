Хорватія прийняла рішення щодо навчання української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Хорватія прийняла рішення про навчання українських Збройних сил.

"Уряд Хорватії прийняв рішення про навчання української армії у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з потужними напарниками обов'язково переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників", - написав Резніков у твіттері.

Він висловив вдячність прем'єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу та голові міністерства оборони цієї країни Маріо Баножичу за підтримку.