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АНАЛІТИКА

Хорватія прийняла рішення щодо навчання української армії

 

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Хорватія прийняла рішення про навчання українських Збройних сил.

"Уряд Хорватії прийняв рішення про навчання української армії у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з потужними напарниками обов'язково переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників", - написав Резніков у твіттері.

Він висловив вдячність прем'єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу та голові міністерства оборони цієї країни Маріо Баножичу за підтримку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Хорватія
 

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