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АНАЛІТИКА

Берлін відповів Варшаві: німецькі Patriot повинні захищати на території НАТО

 

Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.

Про це заявила в Берліні міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ці Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО", - заявила Ламбрехт.

"Будь-яке використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками", - додала вона.

Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час роcійської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що він попросив Німеччину натомість направити в Україну Patriot.

"Після нових російських ракетних ударів я попросив Німеччину передати запропоновані Польщі батареї Patriot Україні та розмістити їх на її західному кордоні", - написав Блащак у Twitter.

Наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot компанії Raytheon, створені для перехоплення ракет, що наближаються. Але таких систем у НАТО не вистачає, оскільки після холодної війни багато союзників по НАТО скоротили їхню кількість, щоб відобразити оцінку того, що відтепер їм доведеться мати справу лише з обмеженою ракетною загрозою, яка походить від таких країн, як Іран. 

Це сприйняття різко змінилося після вторгнення Росії в Україну, через яке союзники по НАТО були змушені терміново збільшувати запаси боєприпасів та вирішувати проблеми із системами ППО.
 

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