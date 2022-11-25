Румунський парламент визнав Голодомор злочином проти українського народу та людства - Декларація

Депутати румунського парламенту в середу 248 голосами підтримали Декларацію на спомин про штучний голод 1932-1933 років в Україні - Голодомор, повідомляє румунське інформаційне агентство Agepress.

У декларації, зачитаній на пленарному засіданні депутатом від групи національних меншин Ніколає Мирославом Петрецьким, Голодомор визнано злочином, вчиненим проти українського народу та людства, і рішуче засуджено як такий, що спричинив мільйони жертв, був позначений масовими порушеннями найголовніших цивільних прав і свобод, а також величезними стражданнями. Документ також висловлює солідарність з українським народом, який постраждав у цій трагедії, і віддає шану мільйонам жертв Голодомору.

Декларація також рішуче засуджує аналогічний злочинний метод, через який румуни в Бессарабії зазнавали штучного голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках, і висловлює підтримку захисту та повазі до основних прав і свобод людини.

У документі наголошується, що європейська інтеграція базувалася на примиренні та прийнятті трагічних моментів історії ХХ століття, що примирення з важким минулим не рівнозначне колективній провині, а утворює стійку основу для побудови спільного європейського майбутнього, заснованого на спільних цінностях і принципах, йдеться в документі. У ньому наголошується, що пам'ять про трагедії в історії Європи має сприяти запобіганню повторенню подібних обставин чи подій у майбутньому.

Перед спільним пленарним засіданням у фоє Палати депутатів у присутності посла України в Румунії Ігоря Прокопчука було відкрито виставку, присвячену пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Депутат від Національної ліберальної партії Александр Мурар наголосив, що Румунія історичним рішенням приєднується до демократичних держав світу, які визнають і урочисто беруть на себе не тільки пам'ять про голод 1932-1933 років, а й "визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації". "Володимир Путін та військово-політична еліта Кремля фактично відновили сталінські плани щодо знищення української нації, і це має викликати не лише опір, а й солідарність людства", - сказав він.

Депутат від Соціал-демократичної партії Адріан Соломон заявив, що "цей тип злочинної політики держави має бути засуджений, і ми маємо зробити це рішуче", провівши при цьому паралелі з подіями, що відбувалися на території Румунії. "Те, що відбувалося у 1932-1933 роках у Радянському Союзі, виходить за межі України, але здається, що найбільше постраждали українці", - сказав він.

Депутат від Альянсу за об'єднання румунів Георге Сіміон наголосив, що румуни також стали жертвами Голодомору. "Ці явища мають бути засуджені. Я радий, що нарешті у Києва достатньо сил, щоб засудити злочини, вчинені цією імперією зла... Не можна забувати депортації, голод, що настав після Другої світової війни в Північній Буковині, районі Герца та Бессарабії, і всі ці явища 19-го та 20-го століть мають бути засуджені, а питання, які ще не винесені на голосування в румунському парламенті, як-от геноцид вірмен, мають бути засуджені всіма парламентами у вільному світі... Російської агресії проти України... антисемітизму не повинно бути місця в демократичному, вільному світі", - сказав він.