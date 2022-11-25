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7 тис. 600 військовослужбовців ЗСУ пройшли базову підготовку за кордоном, триває підготовка 2 тис. 900 військових - Генштаб
19:30 24.11.2022 |
7 тис. 600 військовослужбовців Збройних сил України пройшли базову підготовку за кордоном, триває підготовка ще 2 тис. 900 військових, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
"Наразі за напрямом експлуатація озброєнь та військової техніки вже пройшли підготовку за кордоном 6 тис. 700 військовослужбовців ЗС України, і наразі триває підготовка ще 300 військовослужбовців. Щодо базової підготовки військовослужбовців. Наразі вже пройшли підготовку 7 тис. 600 військовослужбовців і триває підготовка 2 тис. 900 військовослужбовців", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у четвер.
Він додав, що також проводяться заходи колективної підготовки на полігонах країн-партерів підрозділу ЗСУ.
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