Британія вперше надасть Україні гелікоптери

Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні.

Як повідомляє BBC, про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда".

Його заява пролунала в Осло на зустрічі з колегами із союзницьких країн, де обговорюють у тому числі подальшу військову підтримку для України.

Останні шість тижнів українські фахівці проходили навчання у Британії з керування та обслуговування гелікоптерів, які будуть використовуватися для пошуково-рятувальних операцій.

Воллес також повідомив, що Британія надасть додаткові 10 тисяч артилерійських снарядів.

Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими повітряними силами і флотом, на флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року.

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва новий прем'єр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.

Днями стало відомо, що також Лондон передав Україні вдосконалені ракети Brimstone 2. Також, як відомо, Британія допомагає зимовою формою та спорядженням.

Загалом Британія - на другому місці після США за обсягами допомоги, які надає Україні.