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«Європейська солідарність» пропонує законодавчо заборонити діяльність РПЦ в Україні
10:10 23.11.2022 |
Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" ініціюють законопроєкт, що забороняє діяльність Російської православної церкви (РПЦ) в Україні.
"За ініціативою Миколи Княжицького разом із колегами з "Європейської солідарності" зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України", - написала народний депутат Ірина Фріз у фейсбуці.
За словами Фріз, законопроєкт також передбачає повну заборону релігійних організацій і установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.
"Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму", - зазначила нардеп.
Вона наголосила, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитися з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській православній церкві та Українській державі.
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