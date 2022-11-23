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АНАЛІТИКА

Німеччина думала, що Україні краще здатися, а Франція не вірила у війну, - Джонсон

 

Влада Німеччини до початку російського вторгнення розраховувала на швидку поразку України у разі початку конфлікту, а Франція не вірила у війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона для CNN.

Він розповів, як союзники України дивилися на перспективи війни у лютому, одразу після початку російської агресії.

"Німеччина в якийсь момент вважала, що якщо це станеться, що буде катастрофою, то краще швидше закінчити з усім, а Україні - здатися", - сказав Джонсон.

Колишній глава британського уряду зазначив також, що влада Франції "до останнього моменту заперечувала" можливість початку збройного конфлікту.

Крім того, Джонсон розкритикував уряд колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, представники якого, за його словами, "заявляли, що не зможуть підтримати" тиск на Москву через "величезну залежність" від російських енергоносіїв.

Він заявив, що російський лідер обдурив себе, переконавшись у тому, що завдяки уявній "хтонічній єдності" Росії та України, "дула російських танків будуть прикрашати квітами".

"Зруйновані міста, десятки тисяч безневинних мирних жителів убиті без розбору у звірячих бомбардуваннях. Удари по школах, дитячих садках та лікарнях. Скрізь, звідки війська Путіна відтісняються, ми бачимо свідчення його воєнних злочинів: систематичне насильство, кімнати тортур, міни та пастки, покликані скалічити тих мирних жителів, які їх знайдуть", - сказав Джонсон.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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