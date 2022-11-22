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АНАЛІТИКА

У ООН зафіксували 6,5 тисяч смертей цивільних в Україні

08:53 22.11.2022 |

Політика

 

Із 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, до 20 листопада постраждало 16 784 цивільні особи (тижнем раніше - 16 631), 6595 загинуло (6557). Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - наголошується в документі.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2575 чоловіків, 1767 жінок, 206 хлопчиків та 172 дівчинки, тоді як стать 37 дітей та 1838 дорослих поки що не вдалося встановити.

У організації зауважують, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні є значно вищою.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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