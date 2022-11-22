Британія передала Україні вдосконалені ракети Brimstone 2

Велика Британія направила Україні вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням Brimstone 2 з подвійною дальністю дії у порівнянні з попередньою розробкою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

Українські військові переобладнали вантажівки для використання в якості мобільних пускових платформ для знищення російських танків та інших транспортних засобів з великої відстані. Ракети зазвичай запускаються з повітря.

Ці ракети, разом з аналогічним протитанковим озброєнням, надісланим іншими західними союзниками України, могли відіграти центральну роль у придушенні військового наступу Москви в останні місяці.

Британія вперше передала Україні ракети Brimstone близько шести місяців тому. Однак відео, опубліковане минулого місяця Службою радіомовлення британських збройних сил, показало, що більш досконалу версію готують до транспортування на базі RAF Brize Norton в Оксфордширі.

Ракети, кожна з яких коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів, або наводяться лазером, або можуть вибирати власну ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою надзвичайно високочастотного радара міліметрового діапазону хвиль.

Ця система дозволяє зброї сканувати поле бою і вибирати найбільш підходящу ціль, нехтуючи цивільними транспортними засобами або менш важливою військовою технікою.

При наведенні лазером, випущеним дружніми військами, Brimstone може застосовуватися в забудованих районах з великою точністю, обмежуючи потенційну можливість супутньої шкоди серед цивільного населення.

Перша версія Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008 році вона була модернізована таким чином, щоб її можна було наводити за допомогою лазера. Brimstone 2, наступна вдосконалена модель, надійшла на озброєння в 2016 році.

З дальністю польоту з реактивного літака близько 60 км і боєголовкою вагою 6,3 кг, Brimstone 2 призначена в першу чергу для ураження наземних цілей, в тому числі рухомих транспортних засобів.

Проте була розроблена морська версія цієї зброї, спеціально призначена для ураження швидких ударних суден, таких як швидкісні катери. Вона дуже схожа на попередні варіанти, але має компенсувати радіолокаційне і лазерне "розсіювання", яке може виникнути при роботі над водою.

У 2013 році були проведені випробування Sea Spear по імітованому бойовому порядку з п'яти цілей, однією з яких було 15-метрове судно, що рухалося зі швидкістю 20 вузлів.

Успішне випробування продемонструвало здатність ракети вражати численні поодинокі цілі на морі.

Під час візиту до Києва на вихідних Ріші Сунак оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

Вважається, що Brimstone не є частиною цього пакету, який натомість зосереджений на наданні зброї та боєприпасів для протидії загрозі з боку іранських безпілотників.