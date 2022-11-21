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Люксмебург передасть Україні броньовані автомобілі HMMWV
17:24 21.11.2022 |
Люксембург передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Люксембургу Франсуа Бауша.
За його словами, армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України. Саме тому, його країна передасть на потреби українських військових декілька броньованих автомобілів HMMWV.
"Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав міністр.
Бауш додав, що армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС, яка має наметі навчити 15 тисяч українських військових. Уряд Люксембургу для цього має прийняти відповідний регламент.
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