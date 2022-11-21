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АНАЛІТИКА

НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

 

Північноатлантичний альянс не планує найближчим часом запроваджувати безпольотну зону в небі України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"НАТО поки що не планує вводити в небі України безпольотну зону", - зазначив Столтенберг.

За його словами, НАТО поки що не планує "закривати" небо від російських ракет і літаків, тому що блок не хоче ставати стороною конфлікту.

Раніше в Офісі президента закликали Європу закрити небо над Україною, оскільки російська агресія створює ризики для прикордонних країн.

Також у зв'язку з падінням ракети у Польщі у Литві виступили за розміщення систем та засобів протиповітряної оборони на кордоні Польщі та України, а також по всьому східному флангу НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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