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НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг
17:04 21.11.2022 |
Північноатлантичний альянс не планує найближчим часом запроваджувати безпольотну зону в небі України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"НАТО поки що не планує вводити в небі України безпольотну зону", - зазначив Столтенберг.
За його словами, НАТО поки що не планує "закривати" небо від російських ракет і літаків, тому що блок не хоче ставати стороною конфлікту.
Раніше в Офісі президента закликали Європу закрити небо над Україною, оскільки російська агресія створює ризики для прикордонних країн.
Також у зв'язку з падінням ракети у Польщі у Литві виступили за розміщення систем та засобів протиповітряної оборони на кордоні Польщі та України, а також по всьому східному флангу НАТО.
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