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АНАЛІТИКА

Запаси зброї закінчуються: НАТО наростить виробництво для поставок в Україну

 

Північноатлантичний альянс вичерпав велику частину власних запасів зброї та боєприпасів, і йому необхідно працювати з промисловістю, щоб наростити виробництво для продовження підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CBC.

За його словами, альянсу необхідно активізувати свій військовий потенціал, щоб підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Він сказав, що країни альянсу мають бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України - це можуть бути вищі ціни на енергоносії та інші економічні наслідки.

"Ми повинні пам'ятати, що ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життям, кров'ю, щодня, і ми зобов'язані їх підтримувати", - сказав Столтенберг.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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