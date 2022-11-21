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Польща хоче розмістити запропоновані Німеччиною Patriot біля кордону з Україною
11:42 21.11.2022 |
Віцепрем'єр-міністр, глава міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію німецької колеги щодо розміщення додаткових пускових установок Patriot на території Польщі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Він повідомив, що під час розмови в понеділок запропонує розмістити їх поблизу кордону з Україною.
"Я із задоволенням привітав пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових пускових установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную розмістити систему поблизу кордону з Україною", - заявив Блащак.
"Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору - з нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot ", - сказала раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
Система Patriot - американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовується, зокрема, США та Німеччиною, а з жовтня цього року також і Польщею. До кінця 2022 року на озброєнні польських військових мають бути дві батареї Patriot (16 пускових установок). Крім того, на території Польщі у місті Жешув дислокуються дві батареї Patriot збройних сил США.
Нагадаємо, вибух у Пшеводуві стався вдень 15 листопада, невдовзі після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні, через що у Польщі скликали засідання Ради нацбезпеки. Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути дві. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.
Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада назвав вибух нещасним випадком. Також він заявив, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета, яка впала у вівторок на територію Польщі, була саме російською.
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