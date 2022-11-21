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АНАЛІТИКА

Результат війни в Україні буде вирішальним для цього століття, - Пентагон

 

Результат війни в Україні буде одним із факторів, який визначають ситуацію у сфері безпеки у світі у 21 столітті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Підсумки війни в Україні допоможуть визначити курс глобальної безпеки у цьому столітті", - сказав він.

Також Остін стверджував, що НАТО є оборонним союзом і не прагне конфронтації з Росією, не становить для неї загрози.

"Але ми не будемо втягнуті у війну. Ми підтримуватимемо Україну, - заявив глава Пентагону.

Остін додав, що США захищатиме кожен дюйм території НАТО та продовжить зміцнювати колективну оборону альянсу.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці.

У міру того, як настає перша повноцінна зима в період війни Росії з Україною у США закінчуються деякі високотехнологічні системи озброєння та боєприпаси, які можна передати Києву.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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