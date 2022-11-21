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Нова допомога від ФРН: ракети для MARS II та кулемети
07:55 21.11.2022 |
Німеччина за останній тиждень передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II, вказано в оновленому переліку наданої зброї на сайті німецького уряду.
Також в рамках військової допомоги Київ отримав: 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин, запчастини для великокаліберних кулеметів М2, 17 автомобілів для прикордонного захисту, 10 датчиків та глушників проти дронів, 20 розширювачів частотного діапазону для антидронових пристроїв, три тягачі M1070 Oshkosh, один вилковий навантажувач і 116 польових обігрівачів.
Крім того, Німеччина готується передати Україні шість мобільних захищених систем розмінування. Минулого тижня уряд ФРН повідомляв про постачання Києву ракет для системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T SLM і 30 бронемашин Dingo.
2430 генераторів для України
Для подолання наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури Німеччина також передала Україні 2430 генераторів, які забезпечують живлення лікарень, соціальних та інших об'єктів в українських населених пунктах, пише Der Spiegel.
Раніше міністерство закордонних справ ФРН вирішило виділити Україні один мільйон євро на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів РФ.
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