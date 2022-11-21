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АНАЛІТИКА

Франція надала Україні ЗРК Crotale. Вони збивають крилаті ракети

Франція надала Україні ЗРК Crotale. Вони збивають крилаті ракети

Нещодавно Франція передала Україні дві ракетні батареї Crotale для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню для наземних ударів.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на інтерв'ю французького міністра оборони Себастьєна Лекорню газеті Le Journal du Dimanche.

Одна батарея може мати до шести пускових установок.

За словами французького міністра, українська армія також просить радари, цей запит перебуває на "розгляді".

Надати системи ППО Україні пообіцяв у жовтні президент Франції Емманюель Макрон. Тоді оглядач BFMTV припускав, що Україні нададуть 3-4 системи Crotale.

Crotale можна використовувати як у прифронтовій зоні для знищення літаків та гелікоптерів противника, так і в тилу для перехоплення крилатих ракет.

Останній чинник дуже важливий в умовах нищення Росією енергетики України в тилу саме крилатими ракетами.

Українське видання Defence Express повідомляє, що Crotale NG (Кроталь, "гримуча змія" французькою) - це ефективний ЗРК малої дальності дії розробки кінця XX сторіччя, який належить до армійського засобу ППО.

Комплекс має "морське коріння" та серійно встановлюється на фрегати типу La Fayette, а у сухопутній версії на рухоме шасі або на причіпній платформі.

Франція надала Україні ЗРК Crotale. Вони збивають крилаті ракети

 

Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радіокомандою системою наведення, вони забезпечують перехоплення цілей зі швидкістю до 1800 км/год. Одночасно ЗРК може обстрілювати 4 цілі, а швидкість реакції комплексу складає лише п'ять секунд завдяки цифровізації.

Франція надала Україні ЗРК Crotale. Вони збивають крилаті ракети

 

Французька допомога Україні

За словами міністра оборони Лекорню, Франція вже надала Україні воєнної допомоги на 550 млн євро і перебуває серед п'ятірки найбільших вкладників в українську безпеку.

За оцінками Інституту світової економіки в Кілі, станом на 3 жовтня Франція перебувала на 8 місці за розміром допомоги Україні - після США, ЄС, Великої Британії, Німеччини, Канади, Польщі та Норвегії. Переоцінка цього рейтингу відбудеться 6 грудня.

Телеканал BFMTV нагадує, що раніше Франція поставила Україні 18 гармат Caesar ("Цезар"), ракети Milan та Mistral, близько шістдесяти бронетранспортерів VAB, протитанкові міни HDP-2A2, спорядження захисту проти радіаційної, біологічної та хімічної загрози, окуляри нічного бачення. Вона також пообіцяла надіслати буксирувані гармати TRF1.

Франко-німецький оборонний конгломерат KDNS (компанії KMW та Nexter) незабаром запустить підприємство у Словаччині, яке буде обслуговувати техніку, надану Україні.

"Завданням буде швидке технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, зокрема самохідної гаубиці PzH 2000, колісної гаубиці Caesar, САУ Gepard і реактивної артилерійської системи Mars II, а також бронеавтомобіля Dingo", - йдеться в повідомленні KDNS.

Французький парламент також проголосував за фонд підтримки української армії на 200 млн євро. Як відзначає BFMTV, це дозволяє Україні розміщувати замовлення на обладнання у французьких компаній або забезпечити технічне обслуговування вже поставлених систем.

За словами міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, фонд також можна було б використати для придбання "транспортних засобів Bastion або понтонних мостів".

Лекорню також повідомив, що Франція планує провести навчання щонайменше 2000 українських військових. 400 українців вже пройшли навчання у Франції для того, щоб навчитися використовувати зброю, яку надає Париж Україні.
Ключові теги: Франція
 

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