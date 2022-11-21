Фінансові новини
- |
- 21.11.22
- |
- 08:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія виділить 16 млн фунтів на гуманітарну допомогу для України
07:34 21.11.2022 |
Прем'єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва заявив про наміри надати 16 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для України.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".
"Ми також надамо гуманітарну допомогу на загальну суму понад 16 мільйонів фунтів" - сказав Сунак.
У повідомленні британського уряду уточнюється, що 12 мільйонів фунтів буде надано на заходи реагування Всесвітньої продовольчої програми, ще 4 мільйони фунтів стерлінгів призначені для Міжнародної організації з міграції.
"Ці кошти допоможуть забезпечити генератори, притулок, ремонт водогонів та мобільні медичні клініки" - пояснили в британському уряді.
Велика Британія також надсилає десятки тисяч зимових наборів для українських військових, призначених для екстремально холодної зими.
Нагадаємо, Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія посилить протиповітряну оборону України під час свого першого візиту до Києва. Новий пакет військової допомоги Британії на 50 млн фунтів стерлінгів складається з 125 зенітних гармат і технологій для протидії смертоносним іранським безпілотникам, в тому числі йдеться про десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії: Сировинні матеріали можуть перетворити Україну на світову суперсилу
|В.о. гендиректора «Довженко-Центру» Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно
|Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Результат війни в Україні буде вирішальним для цього століття, - Пентагон
|В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні
|Нова допомога від ФРН: ракети для MARS II та кулемети
|Франція надала Україні ЗРК Crotale. Вони збивають крилаті ракети
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Британія виділить 16 млн фунтів на гуманітарну допомогу для України
Бізнес
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів
|Маск без попередження звільнив тисячі аутсорсингових модераторів Twitter, – ЗМІ
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg
|Twitter може нарватися на мільярдні штрафи - Ілон Маск запевняє, що підкорятиметься законам
|Ілон Маск визнав, що Twitter може збанкрутувати. З компанії звільняються ключові співробітники
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів