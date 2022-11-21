Британія виділить 16 млн фунтів на гуманітарну допомогу для України

Прем'єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва заявив про наміри надати 16 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Ми також надамо гуманітарну допомогу на загальну суму понад 16 мільйонів фунтів" - сказав Сунак.

У повідомленні британського уряду уточнюється, що 12 мільйонів фунтів буде надано на заходи реагування Всесвітньої продовольчої програми, ще 4 мільйони фунтів стерлінгів призначені для Міжнародної організації з міграції.

"Ці кошти допоможуть забезпечити генератори, притулок, ремонт водогонів та мобільні медичні клініки" - пояснили в британському уряді.

Велика Британія також надсилає десятки тисяч зимових наборів для українських військових, призначених для екстремально холодної зими.

Нагадаємо, Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія посилить протиповітряну оборону України під час свого першого візиту до Києва. Новий пакет військової допомоги Британії на 50 млн фунтів стерлінгів складається з 125 зенітних гармат і технологій для протидії смертоносним іранським безпілотникам, в тому числі йдеться про десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.