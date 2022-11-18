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АНАЛІТИКА

Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 

Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 

 

Словаччина передала українським військовим сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.

Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати безневинні життя", - розповів він у Twitter.

На початку жовтня Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2. 

У серпні повідомлялося, що Словаччина передала чотири САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.
 

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