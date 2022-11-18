Фінансові новини
- |
- 18.11.22
- |
- 15:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana
13:51 18.11.2022 |
Словаччина передала українським військовим сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.
Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".
"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати безневинні життя", - розповів він у Twitter.
На початку жовтня Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.
У серпні повідомлялося, що Словаччина передала чотири САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
|Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ООН оптимістичні з приводу можливої угоди Києва та Москви про транзит аміаку
|Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana
|В.о. гендиректора «Довженко-Центру» Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно
|Запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля: у хід пішли КР із «ядерного арсеналу»
|У Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
Бізнес
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg
|Twitter може нарватися на мільярдні штрафи - Ілон Маск запевняє, що підкорятиметься законам
|Ілон Маск визнав, що Twitter може збанкрутувати. З компанії звільняються ключові співробітники
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку