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У Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму
23:26 17.11.2022 |
Політичні групи Європейського парламенту в четвер узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.
"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції)", - написав він у Twitter.
За словами євродепутата, в резолюції міститиметься такий рядок: "Європейський парламент... визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".
Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.
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