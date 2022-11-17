Фінансові новини
- |
- 17.11.22
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав указ про призначення ексгенпрокурора Венедіктової послом України у Швейцарії
17:33 17.11.2022 |
Президент України Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.
Відповідний указ від 17 листопада розміщено на сайті глави держави.
Венедіктова - народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу" - з 29 серпня 2019 року до 14 січня 2020 року. Генеральний прокурор України - з 17 березня 2020 року до 17 липня 2022 року.
Стаття на тему:
18.07.22 Початок турбулентності. Навіщо Зеленський наполовину звільнив Баканова та Венедіктову
Коли призначення нового керівника САП затягувати далі стало неможливо, на Банковій вирішили терміново замінити генпрокурора. Хоча за законом САП є автономним органом, все ж таки генпрокурор має різні можливості впливати на керівника САП.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
|Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17
|Через масштабні руйнування РФ енергосистеми України потрібно готуватися до відключень е/е на кілька днів – топ-менеджер ДТЕК
|Росія почала бити по газових об'єктах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Зимовий бій сприятливий для українців». Якою буде війна після «Рамштайну-7»
|Ізраїль придбав «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів, - ЗМІ
|Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Миколаївської області
|США після падіння ракети у Польщі закликали Україну «обережно коментувати» інцидент, - CNN
|Зеленський підписав указ про призначення ексгенпрокурора Венедіктової послом України у Швейцарії
|Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17Ю, та засудив до довічного ув'язнення
Бізнес
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram