Зеленський підписав указ про призначення ексгенпрокурора Венедіктової послом України у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.

Відповідний указ від 17 листопада розміщено на сайті глави держави.

Венедіктова - народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу" - з 29 серпня 2019 року до 14 січня 2020 року. Генеральний прокурор України - з 17 березня 2020 року до 17 липня 2022 року.

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Коли призначення нового керівника САП затягувати далі стало неможливо, на Банковій вирішили терміново замінити генпрокурора. Хоча за законом САП є автономним органом, все ж таки генпрокурор має різні можливості впливати на керівника САП.