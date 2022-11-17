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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав указ про призначення ексгенпрокурора Венедіктової послом України у Швейцарії

17:33 17.11.2022 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.

Відповідний указ від 17 листопада розміщено на сайті глави держави.

Венедіктова - народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу" - з 29 серпня 2019 року до 14 січня 2020 року. Генеральний прокурор України - з 17 березня 2020 року до 17 липня 2022 року.

Стаття на тему:

18.07.22 Початок турбулентності. Навіщо Зеленський наполовину звільнив Баканова та Венедіктову
Коли призначення нового керівника САП затягувати далі стало неможливо, на Банковій вирішили терміново замінити генпрокурора. Хоча за законом САП є автономним органом, все ж таки генпрокурор має різні можливості впливати на керівника САП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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