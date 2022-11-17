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АНАЛІТИКА

Фінляндія анонсувала найбільший з початку війни пакет військової допомоги Україні

 

Фінляндія передасть Україні черговий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 млн євро.

Відповідне рішення було прийнято президентом Фінляндії 17 листопада 2022 року на пропозицію уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії.

Це буде вже десятий за рахунком пакет оборонної допомоги Україні, вартість якого становить 55,6 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 160,4 млн євро.

"Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Спектр оборонної допомоги, яка зараз надсилається, є найбільшим на сьогоднішній день", - сказав міністр оборони Антті Кайкконен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки допомоги до місця призначення, більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки та графіку не надається.

При прийнятті рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Сил оборони Фінляндії.
 

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