У парламенті Норвегії вирішили перевірити дії уряду щодо допомоги Україні

У Стортингу, парламенті Норвегії, вирішили перевірити діяльність уряду щодо темпів та обсягів допомоги Україні.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Комітет з контролю та конституційних питань на засіданні 17 листопада вирішив почати розгляд щодо того, як уряд допомагає Україні за період з початку повномасштабної війни.

"Сьогодні ми отримали пропозицію почати контрольний розгляд щодо дій уряду, і комітет підтримав її... Консервативна партія та декілька інших мають враження, що розгляд запитів України про допомогу відбувався неналежним чином, що це було надто повільно і в цих діях бракувало координації", - повідомив очільник комітету Петер Крістіан Фреліх.

Депутати вже адресували відповідні запити до уряду. "Отримані відповіді вказують, що дещо вирішувалося справді добре. Але у деяких аспектах, на нашу думку, реагування було шокуюче неналежним", - зазначає очільник комітету.

Серед таких питань, за його словами - допомога з лікуванням поранених українських військових. За його словами, у перші місяці війни це питання вирішувалося дуже довго, потім у липні евакуація поранених на лікування до Норвегії цілковито зупинилася і відновилась лише через понад два місяці.

Ідею почати розгляд підтримали і представники правлячої Робітничої партії.

Нагадаємо, Норвегія бере участь у навчанні українських військових, надавала військову та фінансову допомогу (у тому числі ракетні системи, дрони, бронеавтомобілі, важку зброю - напряму або надаючи заміну союзникам), щотижнево надає літаки для евакуації українських пацієнтів до лікарень у Європі у рамках спеціальної ініціативи ЄС - хоча сама не є членом блоку.