Фінансові новини
- |
- 17.11.22
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У парламенті Норвегії вирішили перевірити дії уряду щодо допомоги Україні
14:40 17.11.2022 |
У Стортингу, парламенті Норвегії, вирішили перевірити діяльність уряду щодо темпів та обсягів допомоги Україні.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
Комітет з контролю та конституційних питань на засіданні 17 листопада вирішив почати розгляд щодо того, як уряд допомагає Україні за період з початку повномасштабної війни.
"Сьогодні ми отримали пропозицію почати контрольний розгляд щодо дій уряду, і комітет підтримав її... Консервативна партія та декілька інших мають враження, що розгляд запитів України про допомогу відбувався неналежним чином, що це було надто повільно і в цих діях бракувало координації", - повідомив очільник комітету Петер Крістіан Фреліх.
Депутати вже адресували відповідні запити до уряду. "Отримані відповіді вказують, що дещо вирішувалося справді добре. Але у деяких аспектах, на нашу думку, реагування було шокуюче неналежним", - зазначає очільник комітету.
Серед таких питань, за його словами - допомога з лікуванням поранених українських військових. За його словами, у перші місяці війни це питання вирішувалося дуже довго, потім у липні евакуація поранених на лікування до Норвегії цілковито зупинилася і відновилась лише через понад два місяці.
Ідею почати розгляд підтримали і представники правлячої Робітничої партії.
Нагадаємо, Норвегія бере участь у навчанні українських військових, надавала військову та фінансову допомогу (у тому числі ракетні системи, дрони, бронеавтомобілі, важку зброю - напряму або надаючи заміну союзникам), щотижнево надає літаки для евакуації українських пацієнтів до лікарень у Європі у рамках спеціальної ініціативи ЄС - хоча сама не є членом блоку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може погодитися на транзит російського аміаку лише після обміну полонених за формулою «всіх на всіх» - Зеленський
|Російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів та скерували 26 іранських дронів по території України протягом тижня
|У Стамбулі продовжили «зернову угоду» на чотири місяці
|Сьомий Рамштайн. Підсумки чергової зустрічі союзників України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У парламенті Норвегії вирішили перевірити дії уряду щодо допомоги Україні
|Росія почала бити по газових об'єктах України
|Україна може погодитися на транзит російського аміаку лише після обміну полонених за формулою «всіх на всіх» - Зеленський
|Російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів та скерували 26 іранських дронів по території України протягом тижня
|«Укрзалізниця» запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя
|У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву
|Канада на сьомому «Рамштайні» анонсувала нову допомогу Україні на 34 млн доларів
Бізнес
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram