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АНАЛІТИКА

Байден про слова Зеленського щодо ракети в Польщі: Це не доказ

 
Після повернення президента США Джо Байдена з Балі, де він брав участь у саміті Великої двадцятки, журналісти запитали його про заяву президента України Володимира Зеленського, що ракети, які впали на території Польщі, не були українськими. "Це не доказ", - таким коментарем обмежився Байден, повідомляє Reuters.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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