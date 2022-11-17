Байден про слова Зеленського щодо ракети в Польщі: Це не доказ

Після повернення президента США Джо Байдена з Балі, де він брав участь у саміті Великої двадцятки, журналісти запитали його про заяву президента України Володимира Зеленського, що ракети, які впали на території Польщі, не були українськими. "Це не доказ", - таким коментарем обмежився Байден, повідомляє Reuters.