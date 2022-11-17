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АНАЛІТИКА

Стало відомо, в яку бригаду Порошенко передає найбільший у світі тягач Oshkosh

08:55 17.11.2022 |

Політика

 

Найбільший у світі тягач Oshkosh M1070 вже прибув в Україну. Його передадуть в 43-тю окрему артилерійську бригаду для перевезення натівських гаубиць 155-го калібру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в Facebook.

"Ми його передаємо в артилерійську бригаду. Ми погодили це з командуванням Збройних сил, і саме цей тягач буде тягати німецькі Panzerhaubitze, польські Krab. Цей американський 8-ми колісний велетень може заходити в будь-яку багнюку і витягати на позиції артилерійські системи набагато швидше, ніж це робилося раніше", - заявив Порошенко.


Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.

Основне призначення тягача - транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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