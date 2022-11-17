Генсек НАТО на «Рамштайні» наголосив на необхідності надати Україні більше систем ППО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням США в середу заявив про необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні пресслужби НАТО за підсумками засідання.

Генеральний секретар зазначив, що вчорашня хвиля російських ракетних атак на українські міста, цивільну інфраструктуру та людей є суворим нагадуванням про жорстокість незаконної війни Росії.

"Він наголосив, що завдання полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і не допустити ескалації. Він також наголосив на необхідності надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони та іншої допомоги, включаючи зимовий одяг, паливо та медикаменти" - йдеться у повідомленні.

Столтенберг привітав те, що країни-члени НАТО продовжують нарощувати військову, фінансову та гуманітарну підтримку України.

Він також підкреслив поточну роботу в НАТО з поповнення запасів Альянсу та прискорення промислового виробництва, включаючи сьогоднішню Конференцію національних директорів з питань озброєнь у штаб-квартирі НАТО.

Як відомо, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням США.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист українського неба.