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Генсек НАТО на «Рамштайні» наголосив на необхідності надати Україні більше систем ППО
23:20 16.11.2022 |
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням США в середу заявив про необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні пресслужби НАТО за підсумками засідання.
Генеральний секретар зазначив, що вчорашня хвиля російських ракетних атак на українські міста, цивільну інфраструктуру та людей є суворим нагадуванням про жорстокість незаконної війни Росії.
"Він наголосив, що завдання полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і не допустити ескалації. Він також наголосив на необхідності надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони та іншої допомоги, включаючи зимовий одяг, паливо та медикаменти" - йдеться у повідомленні.
Столтенберг привітав те, що країни-члени НАТО продовжують нарощувати військову, фінансову та гуманітарну підтримку України.
Він також підкреслив поточну роботу в НАТО з поповнення запасів Альянсу та прискорення промислового виробництва, включаючи сьогоднішню Конференцію національних директорів з питань озброєнь у штаб-квартирі НАТО.
Як відомо, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням США.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист українського неба.
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