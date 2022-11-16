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АНАЛІТИКА

Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Ми-8, - ЗМІ

 

Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Ми-8 та Ми-8 МТВ. Тепер рішення повинен ухвалити уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Jutarnji.

У Хорватії підкреслюють, що передача техніки буде раціональним рішенням, оскільки скоро у деяких гелікоптерів вже завершуються ресурси для технічного обслуговування. За даними видання, вертольоти радянського та російського виробництва будуть виведені з експлуатації до 2026 року. Капітальний ремонт уже робити не будуть.

Найбільший недолік цих вертольотів - відсутність пристроїв та обладнання для оперативної сумісності. Тому техніка значно поступається новим моделям, які використовує НАТО.

У ЗМІ зазначають, що перед цим керівництво Хорватії провело консультації з США, щоб домовитися про продаж вертольотів Black Hawk. Ними планують замінити Ми-8, які передадуть Україні.

Нагадаємо, Швеція повідомила, що передасть Україні пакет військової допомоги майже на 300 млн доларів, включаючи систему ППО.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Хорватія
 

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