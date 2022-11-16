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Канада навчатиме українських військових у Британії ще до кінця 2023 року, - Трюдо
19:02 16.11.2022 |
Канада продовжить термін навчання українських військових у Британії. Ця місія продовжуватиметься щонайменше до кінця 2023 року включно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на полях саміту G20 на Балі, якого цитує CBC News.
"Місію з підготовки українських солдатів у Британії рамках тренувальної місії Unifier ("Об'єднувач") яка триває з 2015 року, буде продовжено до кінця 2023 року", - сказав Трюдо.
При цьому ЗМІ зазначають, що така заява прозвучала від канадського прем'єра після того, як зовсім нещодавно Канада пообіцяла надати ще 500 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії, участь у яких, зокрема, приймають інструктори з Канади.
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