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Чехія планує провести навчання для 4 тисяч українських військових
18:51 16.11.2022 |
На засіданні в середу уряд Чехії висловив свою згоду на перебування та навчання наступного року 4 тисяч українських солдатів.
Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
"Уряд схвалив навчання українських військових на території Чеської Республіки", - повідомила Чернохова після засідання уряду.
Навчання проходитимуть у п'ять змін, у кожній з яких буде задіяно до 800 військовослужбовців. "Вони відбудуться до кінця 2023 року", - додав міністр. І перший відбудеться вже цього року.
Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано допоміжній місії ЄС. Міністри оборони країн ЄС погодилися з необхідністю підготовки навчальної місії на неформальній зустрічі в Празі в серпні. Формальний старт місії Рада ЄС дала цього тижня.
Згодом Чехія має виділити до місії ЄС до 55 осіб, які діятимуть на території інших країн Євросоюзу.
Цього року підготовка українських вояків має коштувати 195 мільйонів крон, наступного - 780 мільйонів. Гроші будуть виділені з бюджету міністерства оборони, після того, як навчання буде передано під місію ЄС, вони будуть частково відшкодовані з фінансових інструментів ЄС.
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