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АНАЛІТИКА

Верховна Рада ратифікувала меморандум про співпрацю у рамках програми НАТО

17:33 16.11.2022 |

Політика

 

Верховна Рада ратифікувала Меморандум про співпрацю з НАТО у рамках програми "Партнерство заради миру".

За відповідний законопроєкт №0173 проголосували 304 народних депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Меморандум передбачає співпрацю з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцювання.

Як випливає із супровідних документів до законопроєкту, уряд України та організація НАТО із зв'язку та інформації підписали меморандум 17 січня 2022 р. у Брюсселі.

Термін дії меморандуму 10 років, якщо жодна із сторін не повідомить про свій намір скоротити термін дії документа.

Термін дії раніше підписаного сторонами меморандуму 27 липня 2015 року закінчився 27 липня 2020 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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