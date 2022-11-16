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Верховна Рада звернулася до парламентів світу визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
16:57 16.11.2022 |
Верховна Рада звернулася до парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
За відповідну постанову №8199 проголосували 310 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони людських життів, мільйони людей загинули від жахливої смерті внаслідок злочинної політики і тоталітарного режиму, коли кораблі, завантажені українським зерном, виходили з українських портів.
У документі наголошується, що наразі, коли Україна знову страждає від агресії з боку Російської Федерації, коли відбуваються масові порушення прав і свобод громадян України, важливо згадати уроки історії.
"Особливо необхідною за нинішніх умов для України є підтримка демократичних держав світу, зокрема визнання ними геноцидом українського народу Голодомору 1932-1933 років", - йдеться в пояснювальній записці.
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