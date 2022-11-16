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Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до кінця лютого

16:16 16.11.2022 |

Політика, Україна

 

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 19 лютого 2023 року.

Відповідні постанови №8189 та №8190 на засіданні у середу підтримали 294 та 297 депутатів відповідно, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Нагадаємо, це буде вже п'яте продовження дії воєнного стану за цей рік. Востаннє його продовжували на 90 діб - до 21 листопада.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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