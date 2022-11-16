В Україні оголошено конкурс на директора НАБУ, оприлюднено умови й терміни його проведення

Урядове видання "Урядовий кур'єр" опублікувало оголошення про умови і терміни проведення відкритого конкурсу з обрання директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ), затверджені раніше на засіданні комісії з проведення конкурсу.

"Комісія... оголошує конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро", - йдеться в оголошенні, опублікованому в "Урядовому кур'єрі" у середу.

В оголошенні зазначається перелік вимог до директора НАБУ: вища юридична освіта, стаж роботи в галузі права щонайменше десять років, досвід роботи на керівних посадах у держорганах або міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років. Також директор НАБУ має володіти державною мовою, мати високі ділові та моральні якості.

Водночас відповідно до норм закону про НАБУ на посаду директора НАБУ не може бути призначено людину, яка входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах із політичною партією протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі.

Директором НАБУ також не може стати людина, яка не пройшла перевірку згідно із законом "Про очищення влади", має судимість, громадянство іншої держави або після запровадження воєнного стану від 24 лютого 2022 року перебувала за межами України сукупно більше ніж 21 день станом на останній день прийому документів.

При цьому в оголошенні уточнюється, що зазначене обмеження не поширюється на осіб, які перебували за межами України на лікуванні внаслідок поранення чи захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби або у відрядженні у зв'язку із виконанням завдань на користь національної безпеки та оборони.

Крім того, в оголошенні зазначено перелік документів, необхідних для участі у конкурсі та форму їх подання.

"Термін подання документів для осіб, які хочуть узяти участь у конкурсі, розпочинається з дня публікації оголошення про проведення відкритого конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України в газеті Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" та спливає через 21 день", - йдеться в опублікованому оголошенні.