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Іспанія пропонує щорічно готувати 2400 українських військових - міністр оборони
11:29 16.11.2022 |
Іспанія має можливість навчати 2400 українських військовослужбовців на рік в рамках нещодавно затвердженої місії ЄС.
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Ми робимо пропозицію про підготовку в цілому 400 солдатів кожні два місяці. Я хотіла б сказати, що потенціал, який ми маємо, становить близько 2400 солдатів на рік. Це пропозиція, загальний потенціал, який ми маємо", - сказала Роблес.
З цією метою іспанська військова академія в Толедо була "адаптована", щоб українські солдати "могли мати відповідні умови проживання" для виконання своїх навчальних завдань.
Наразі Іспанія готує загалом 112 українських військовослужбовців, зазначила міністр.
Нагадаємо, міністри закордонних справ схвалили перший етап військової тренувальної місії для української армії з метою підготовки до 15 000 солдатів на території ЄС протягом наступних двох років.
Місія має загальний бюджет 106,7 млн євро і матиме штаб-квартиру в Брюсселі. За її допомогою країни ЄС мають на меті посилити і доповнити підготовку, яку вже проводять такі країни, як Іспанія, Німеччина, Нідерланди та інші міжнародні партнери.
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