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НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського
12:19 15.11.2022 |
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради VIII скликання Олександра Грановського. Бюро повідомило, що депутата вважають організатором корупційної схеми на Одеському припортовому заводі, де 99,57% належать державі.
За версією слідства, ОПЗ продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Вона перепродавала товар іноземним компаніям за справжніми цінами, але фізично постачання забезпечував ОПЗ.
Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї ОПЗ недоотримав близько 93,3 млн грн доходу.
Грановському повідомили підозру місяць тому, але не затримали, тому що НАБУ не знає, де він перебуває.
Грановському інкримінують зловживання владою (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу).
Олександр Грановський був народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання, куди пройшов від партії Блок Петра Порошенка під номером 58. У 2019 році балотувався на мажоритарному окрузі в Харкові, але програв представнику Слуги народу Олександру Куницькому.
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