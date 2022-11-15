Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко передав комплекс БПЛА розвідникам, які першими увійшли в Снігурівку

09:46 15.11.2022 |

Політика

 

Пʼятий президент Петро Порошенко передав комплекс БПЛА Poseidon розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Порошенко передав комплекс БПЛА розвідникам, які першими увійшли в Снігурівку

 

"Для мене було честю сьогодні зустрітися з хлопцями, поспілкуватися, потиснути руки та передати комплект Poseidon з трьома бойовими "пташками". Наша команда передає вдосконалений комплекс з оновленим програмним забезпеченням. Бійці 131-го розвідбату пройшли ретельне навчання. І ми їх сьогодні вітаємо, бо це перший випуск нашої спільної програми із підготовки операторів для "Посейдона", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що комплекси пройшли дуже суворе випробування на протидію ворожому РЕБу.

Порошенко передав комплекс БПЛА розвідникам, які першими увійшли в Снігурівку

 

"Ми продовжуємо модернізацію. А особовому складу розвідбату я хочу передати слова щирої вдячності від усіх українців за героїчні дії по звільненню Снігурівки і звільненню Херсонської області. Ми пишаємося вами", - додав політик.

Нагадаємо, 16 серпня Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму. У рамках проекту "Очі Арти" також проводиться підготовка операторів для цих БПЛА.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7626
  1,3805
 3,79

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8468  0,00 0,00 40,6514  0,09 0,21
EUR 40,1350  0,26 0,66 41,2959  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9225  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес