Порошенко передав комплекс БПЛА розвідникам, які першими увійшли в Снігурівку

Пʼятий президент Петро Порошенко передав комплекс БПЛА Poseidon розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Для мене було честю сьогодні зустрітися з хлопцями, поспілкуватися, потиснути руки та передати комплект Poseidon з трьома бойовими "пташками". Наша команда передає вдосконалений комплекс з оновленим програмним забезпеченням. Бійці 131-го розвідбату пройшли ретельне навчання. І ми їх сьогодні вітаємо, бо це перший випуск нашої спільної програми із підготовки операторів для "Посейдона", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що комплекси пройшли дуже суворе випробування на протидію ворожому РЕБу.

"Ми продовжуємо модернізацію. А особовому складу розвідбату я хочу передати слова щирої вдячності від усіх українців за героїчні дії по звільненню Снігурівки і звільненню Херсонської області. Ми пишаємося вами", - додав політик.

Нагадаємо, 16 серпня Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму. У рамках проекту "Очі Арти" також проводиться підготовка операторів для цих БПЛА.

