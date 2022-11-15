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АНАЛІТИКА

Зеленський на G20: ніяких «Мінськ-3» не буде, не можна дати Росії перечекати й наростити силу

 

Президент України Володимир Зеленський у своїй дистанційній промові на саміті Групи двадцяти закликав не вірити вдаваній готовності Росії до перемовин для завершення війни та пояснив, чому Україна не може піти на них зараз.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент зауважив, що Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ міг це бачити.

"Якщо Росія каже, що хоче закінчити цю війну - хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо. Не буде ніяких "Мінськ-3", які Росія порушить одразу ж після укладення. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути усіх вас і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали відчутними. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили і розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації", - наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що хотів би, щоб розмова про шляхи припинення війни "була публічною, а не закулісною, і щоб це обговорювалося конкретно", а також наголосив, що майбутній мир має бути справедливим та на основі статуту ООН, а не "абияким", з поступками суверенітетом чи територіями.

Ключові теги: Росія
 

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