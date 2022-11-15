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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Зеленський на саміті звертався до G19, «викресливши» з групи Росію
08:53 15.11.2022 |
Президент України Володимир Зеленський у своїй дистанційній промові на саміті Групи двадцяти декілька разів назвав її G19, натякаючи, що Росію варто виключити з нього.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. І я дякую вам, шановні G19, за те, що ви чітко це підтверджуєте. Будь ласка, застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю", - сказав Володимир Зеленський.
Так само він назвав групу "дев'ятнадцяткою", коли пропонував лідерам приєднатися до ініціативи з допомоги найбіднішим країнам світу "Зерно з України", перше судно в рамках якої вирушить до Ефіопії.
На початку промови Володимир Зеленський закликав не вірити вдаваній готовності Росії до перемовин для завершення війни та пояснив, чому Україна не може піти на них зараз.
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