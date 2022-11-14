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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
У новому відео Клуб експертів анонсував події, які відбудуться в Україні та світі цього тижня
18:08 14.11.2022 |
YouTube-канал «Клуб експертів» випустив черговий відео огляд актуальних подій та заходів, які заплановані на поточний тиждень. У новому випуску засновник Клубу експертів Максим Уракін разом із Ольгою Левкун розповіли про головні новини в Україні та світі в період з 14 по 20 листопада 2022 року.
Так, в Україні цього тижня очікується кілька круглих столів та конференцій. Зокрема, низка іноземних дипломатичних представництв, провідних українських ЗМІ та експертів візьмуть участь у круглому столі "Війна в Чорному морі: геополітичні та стратегічні імперативи", а за сприяння Kyiv-MohylaBusinessSchool пройде дискусія на тему: "Переробна промисловість - фундамент повоєнного економічного відновлення" .
У світі наступного тижня найочікуванішою подією буде важливою подією буде щорічний саміт G20 на Балі. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заході в режимі онлайн.
Серед спортивних подій цього тижня головною темою буде старт чемпіонату світу з футболу у Катарі. У неділю відбудеться матч відкриття, у якому господарі турніру зустрінуться зі збірною Еквадору. Більше про це - на спортивному порталі sport.ua.
Повний огляд цих та інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=NiL_QXLiQH8
Підписатися на канал Клуб експертів можна тут - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
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