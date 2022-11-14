У новому відео Клуб експертів анонсував події, які відбудуться в Україні та світі цього тижня

YouTube-канал «Клуб експертів» випустив черговий відео огляд актуальних подій та заходів, які заплановані на поточний тиждень. У новому випуску засновник Клубу експертів Максим Уракін разом із Ольгою Левкун розповіли про головні новини в Україні та світі в період з 14 по 20 листопада 2022 року.

Так, в Україні цього тижня очікується кілька круглих столів та конференцій. Зокрема, низка іноземних дипломатичних представництв, провідних українських ЗМІ та експертів візьмуть участь у круглому столі "Війна в Чорному морі: геополітичні та стратегічні імперативи", а за сприяння Kyiv-MohylaBusinessSchool пройде дискусія на тему: "Переробна промисловість - фундамент повоєнного економічного відновлення" .

У світі наступного тижня найочікуванішою подією буде важливою подією буде щорічний саміт G20 на Балі. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заході в режимі онлайн.

Серед спортивних подій цього тижня головною темою буде старт чемпіонату світу з футболу у Катарі. У неділю відбудеться матч відкриття, у якому господарі турніру зустрінуться зі збірною Еквадору. Більше про це - на спортивному порталі sport.ua.

Повний огляд цих та інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=NiL_QXLiQH8

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