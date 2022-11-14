Китай за переговори України з РФ. З'явилася версія Сі Цзіньпіна щодо зустрічі з Байденом

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Під час зустрічі між президентом США Джо Байденом та лідером КНР Сі Цзіньпіном, останній заявив про "стурбованість" щодо війни на території України та виступив за переговори між Києвом та Москвою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Голова КНР заявив, що Китай "весь час стояв на стороні миру і буде продовжувати заохочувати мирні переговори".

"Ми підтримуємо і сподіваємося на відновлення мирних переговорів між Росією і Україною. Водночас ми сподіваємося, що США, НАТО і ЄС будуть вести всеосяжний діалог з Росією", - сказав Сі Байдену.

Також Сі закликав уникати конфронтацій між великими країнами.

Водночас у релізі китайської сторони не було жодних слів про те, що лідери країн засудили будь-які ризики застосування ядерної зброї проти України.

Натомість Пекін відзначив "чотири речі, які міжнародна спільнота має виконати", про які Сі розповідав "нещодавно". Однак, про які саме речі йдеться - не уточнюється. Ще на початку листопада, під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем голова КНР заявив про те, що світ повинен підтримувати зусилля з пошуку мирного врегулювання війни й має об'єднатися, щоб протистояти загрозі або фактичному застосуванню ядерної зброї.

