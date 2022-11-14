Байден: не буде переговорів про мир без участі України

Президент США Джо Байден вважає звільнення Херсону суттєвою перемогою України та заявляє, що Сполучені Штати не вестимуть переговори з РФ без участі України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав на пресконференції на Балі у понеділок.

Байден відповідав на запитання, чи вважає він відступ РФ з Херсона переломним моментом у війні та чи готові США підтримувати Україну для реалізації заявленої Києвом мети - звільнення всієї території, включно з Кримом.

"Це суттєва, суттєва перемога для України. Я не можу зробити нічого іншого, окрім як аплодувати мужності, рішучості та здібностям українського народу та українських військових. Вони були справді надзвичайні", - прокоментував Байден витіснення російських військ з правобережної Херсонщини.

Він зазначив, що США "продовжать надавати можливості українському народу для своєї оборони".

"І ми не збираємось брати участь у жодних переговорах. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке мають ухвалити українці", - прокоментував Байден можливість потенційних переговорів з РФ.

Байден також очікує, що у зимові місяці буде помітне "деяке сповільнення" на полі бою, зокрема, через "неможливість так само легко пересуватися по країні". Але РФ не зможе досягти своєї початкової мети.

"Я впевнений: Росія не зможе окупувати Україну так, як вони хотіли спочатку", - заявив президент США.

Як повідомляло видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, радник Байдена Джейк Салліван рекомендував команді Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Салліван згодом підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні.