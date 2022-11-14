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Глави МЗС ЄС дали «зелене світло» навчальній місії для українських військових - ЗМІ
16:44 14.11.2022 |
Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок ухвалили рішення про початок роботи навчальної місії для українських збройних сил.
Про це стало відомо німецькому агентству DPA від власних джерел, пише "Європейська правда".
Плани передбачають, що спочатку близько 15 тисяч українських військових пройдуть навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.
Рішення про старт тренувальної місії було ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, як підтвердили джерела німецькому агентству.
Очікується, що найближчими місяцями в Німеччині зможе пройти навчання бригада чисельністю до 5000 українських солдатів. Їхня кількість залежатиме в першу чергу від того, скільки солдатів Міноборони України зможе направити на навчання в умовах війни.
Оперативне командування місії ЄС із підготовки українських військовослужбовців у Німеччині очолить генерал-лейтенант Бундесверу Андреас Марлоу.
За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, тренувальна місія почне працювати за кілька тижнів. Боррель повідомив, що багато країн запропонували свою участь у місії, тож навчання могли би пройти приблизно 50 тисяч українських військових.
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