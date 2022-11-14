Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глави МЗС ЄС дали «зелене світло» навчальній місії для українських військових - ЗМІ

 

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок ухвалили рішення про початок роботи навчальної місії для українських збройних сил.

Про це стало відомо німецькому агентству DPA від власних джерел, пише "Європейська правда".

Плани передбачають, що спочатку близько 15 тисяч українських військових пройдуть навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.

Рішення про старт тренувальної місії було ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, як підтвердили джерела німецькому агентству.

Очікується, що найближчими місяцями в Німеччині зможе пройти навчання бригада чисельністю до 5000 українських солдатів. Їхня кількість залежатиме в першу чергу від того, скільки солдатів Міноборони України зможе направити на навчання в умовах війни.

Оперативне командування місії ЄС із підготовки українських військовослужбовців у Німеччині очолить генерал-лейтенант Бундесверу Андреас Марлоу.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, тренувальна місія почне працювати за кілька тижнів. Боррель повідомив, що багато країн запропонували свою участь у місії, тож навчання могли би пройти приблизно 50 тисяч українських військових.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7626
  1,3805
 3,79

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8473  0,13 0,34 40,7383  0,13 0,33
EUR 39,8707  0,48 1,21 41,2230  0,59 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9225  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес