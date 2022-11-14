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АНАЛІТИКА

Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами

Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами

 

Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в Twitter.

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси"- написав він.

Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами

 

Анушаускас зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.

Нагадаємо, раніше в Україну з Литви прибули 13 генераторів.

Окрім того, народ Литви зібрав 250 000 доларів на купівлю морського дрона для України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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