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Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами
16:09 14.11.2022 |
Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в Twitter.
"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси"- написав він.
Анушаускас зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.
Нагадаємо, раніше в Україну з Литви прибули 13 генераторів.
Окрім того, народ Литви зібрав 250 000 доларів на купівлю морського дрона для України.
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