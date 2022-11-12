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Порошенко везе на східний фронт велику партію вантажівок і зимове спорядження для бійців
22:46 11.11.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували черговий вантаж для східного фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Ми робимо все можливе для того, щоб кожен день ми підтримували Збройні Сили та наступ ЗСУ. Бо кожного дня зараз звільняються населені пункти, в тому числі у Херсонській області, і ми маємо зігріти, нагодувати, озброїти наших славних воїнів", - заявив Порошенко.
Для десантників, які у серпні отримали 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, везуть комплекти шин.
Він також повідомив, що у 25-у бригаду передадуть ще один мобільний комплекс для побутових потреб.
На фронт поїдуть також дрони Autel та буржуйки. Загальна сума допомоги, яку цього разу передають на схід, сягає майже 10 млн грн. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, перераховану українцями на рахунки ГО "Справа громад".
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