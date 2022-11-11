США наступного тижня проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн" за участю понад 50 країн, повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг.

"Крім того, говорячи трохи наперед, наступного тижня держсекретар проведе сьоме засідання Контактної групи з оборони України. Ця зустріч відбудеться віртуально тут, у Пентагоні, і дасть змогу держсекретареві й міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії", - сказала Сінг на брифінгу в четвер.