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США проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня
12:12 11.11.2022 |
США наступного тижня проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн" за участю понад 50 країн, повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг.
"Крім того, говорячи трохи наперед, наступного тижня держсекретар проведе сьоме засідання Контактної групи з оборони України. Ця зустріч відбудеться віртуально тут, у Пентагоні, і дасть змогу держсекретареві й міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії", - сказала Сінг на брифінгу в четвер.
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