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Іспанія передає Україні дві додаткові системи ППО Hawk – загалом їх буде шість
22:35 10.11.2022 |
Міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять тренування на іспанській території, оголосила про передання двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на InfoDefensa.
Також Роблес оголосила, що Іспанія надасть Україні батарею гаубиць калібром 105 мм, які опановує 21 український військовослужбовець на базі в Альмерії, а також додаткові генератори для покриття дефіциту електроенергії в країні. Крім того, Іспанія передала Україні 77 тисяч зимових мундирів для військовослужбовців.
Урядовиця підкреслила, що військова й гуманітарна допомога з Іспанії Україні почала відправлятися буквально з першого дня повномасштабної війни, а іспанські літаки здійснили 50 польотів по 11 годин кожен.
"Ми не можемо розповісти все, що хотіли б, в основному, щоб росіяни не знали, що надсилається, або в якій кількості, або коли, ми не можемо забувати, що ми говоримо про війну", - зазначила глава іспанського Міноборони.
Ще в жовтні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що на прохання Альянсу Іспанія передасть чотири пускові установки системи ППО Hawk.
Під час візиту до Києва глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.
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