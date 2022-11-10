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АНАЛІТИКА

Українські снайпери пройдуть навчання в Іспанії

 

Іспанські збройні сили підготують українських снайперів на військовій базі Толедо. Відповідну угоду було підписано двома країнами у понеділок, 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vozpopuli.

Програма підготовки українських снайперів передбачає навчання 400 українських військовослужбовців кожні два місяці.

Угода про співпрацю також передбачає навчання іншим можливостям: від базового курсу знешкодження вибухових речовин до парамедичного навчання.

Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню засобів, які нещодавно були відправлені в Україну, таких як польова артилерія 105/14 та ракетний комплекс "Hawk".

Як пише видання, навчальні програми є частиною Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Україна), яка спонсорується Європейським Союзом та доповнює постаання зброї в Україну, щоб протистояти російському вторгненню.

За даними, наданими Міноборони, Іспанія організувала понад 30 логістичних перевезень зброї та матеріалів до Польщі для їхньої подальшої передачі Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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