Франція передасть Україні ще 6 САУ Caesar

Франція передасть Україні додатково шість самохідних артилерійських установок Caesar, повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

"Ми доставимо їх найближчими тижнями. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління - гаубиці TRF1", - сказав Лекорню в ефірі LCI у середу, передає DELFI.

Він додав, що Париж виконає обіцянку поставити Україні 24 САУ Caesar.

Як повідомлялося, раніше Франція вже поставила Україні 18 Caesar виробництва групи Nexter, узятих із резервів французької армії.