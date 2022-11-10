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Франція передасть Україні ще 6 САУ Caesar
13:58 10.11.2022 |
Франція передасть Україні додатково шість самохідних артилерійських установок Caesar, повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.
"Ми доставимо їх найближчими тижнями. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління - гаубиці TRF1", - сказав Лекорню в ефірі LCI у середу, передає DELFI.
Він додав, що Париж виконає обіцянку поставити Україні 24 САУ Caesar.
Як повідомлялося, раніше Франція вже поставила Україні 18 Caesar виробництва групи Nexter, узятих із резервів французької армії.
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