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Адміністрація Байдена відмовилась надати Україні безпілотники Gray Eagle, - WSJ
09:10 10.11.2022 |
США не надасть Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C, оскільки у адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "The Wall Street Journal".
Видання зазначає, що члени Конгресу від обох партій закликали адміністрацію передати Україні середньовисотні озброєні безпілотників, які можуть літати більше 24 годин, в тому числі, і Gray Eagle MQ-1C. Однак, як зазначають джерела, обізнані з ситуацією, таке рішення не було прийняте.
"Це позбавляє Україну сучасного озброєння, про яке Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії", - зазначає видання.
Нагадаємо, Джо Байден заявив, що адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.
Раніше Байден заявив, що наказ Росії про відступ військ з Херсона на лівий берег річки Дніпро показав, що Москва має реальні проблеми зі збройними силами.
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