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Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T
16:55 09.11.2022 |
Німеччина передала Україні ракети для зенітного ракетного комплексу протиповітряної та протитанкової оборони IRIS-T SLM, повідомив уряд Німеччини.
Крім того, Україна отримала 30 транспортних засобів Dingo з повним захистом, 18 датчиків та глушників проти дронів, 18 розвідувальних дронів, п'ять великовантажних напівпричепів М1070 Oshkosh, три автонавантажувачі.
Як зазначається на сайті уряду Німеччини, у процесі підготовки/здійснення передачі також ракети для IRIS-T SLM, 42 броньовані машини розмінування, чотири мобільні та захищені пристрої розмінування, три мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування, п'ять мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).
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